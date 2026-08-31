ВС России за сутки поразили инфраструктуру энергетики и транспорта Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение суток нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В военном ведомстве также отметили, что были поражены склады боеприпасов, ГСМ и военного имущества, а также пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Отмечается, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска поразили транспортно-логистический центр «Пирогово» в Киевской области. На территории центра было организовано хранение и распределение грузов, включая комплектующих для беспилотников ВСУ.