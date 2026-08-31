В Екатеринбурге разместили в школах жителей домов, поврежденных после атак БПЛА Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге жителей домов, поврежденных в результате атаки беспилотников, временно расселили по городским школам. Граждане могут согреться и дождаться решения о дальнейших действиях в учебных заведениях №156 и 131. Об этом пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на официальный канал мэрии.

Как напомнил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, инцидент произошел 31 августа. Обломки дронов упали в районе логистического центра, а также повредили несколько жилых многоэтажек. Для эвакуированных жителей также открыт пункт временного размещения в культурном центре «Елизаветинский».

Алексей Орлов подчеркнул, что в результате происшествия никто не погиб, однако данные о возможных пострадавших в настоящее время уточняются. Он добавил, что на месте событий продолжают работать все необходимые экстренные службы. Градоначальник призвал горожан доверять только проверенным официальным источникам и не распространять неподтвержденную информацию.