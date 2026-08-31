СВР: ни Киев, ни эмигранты-русофобы, ни Запад не помешают провести выборы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские спецслужбы располагают данными, что попытки сорвать предстоящие выборы в Госдуму предпримут как киевский режим, так и бежавшие из страны русофобы, а также либеральные круги на Западе. Однако, по оценке Службы внешней разведки, все эти усилия обречены на провал, и Россия проведет голосование в установленные сроки. Об этом пишет пресс-бюро СВР.

Разведка отмечает, что после завершения выборов Парламентская ассамблея Совета Европы и Европарламент уже готовят заявления с отказом признавать их итоги. Такие шаги ожидаемы, поскольку Запад заранее реализует масштабную стратегию по дестабилизации внутренней ситуации в стране.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее уже касалась вопроса безопасности в регионах. Она рассказала, что в приграничных субъектах, включая четыре исторические территории, приняты исчерпывающие меры защиты. По словам Памфиловой, голосование там пройдет полноценно, несмотря на сложную обстановку в двенадцати приграничных регионах.