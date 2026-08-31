Поляк обматерил украинку за национальность и испортил ей витрину в Познани Фото: REUTERS.

В Познани полиция задержала 50-летнего мужчину за оскорбление украинки и попытку повреждения витрины принадлежащего ей магазина. По словам представителя полиции Лукаша Патерского, ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом пишут Wiadomosci.

31 августа подозреваемого задержали после 4:00. Накануне полиция получила информацию о его планах: оскорбить украинку и нанести надпись на витрину. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция не подтверждает информацию о плевке в сторону сотрудницы магазина. Дело передано в суд, где заявили, что за оскорбление по национальному признаку и порчу имущества мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщил, что обозреватель Гришин полагает, что участившиеся случаи избиения украинцев поляками связаны со своего рода подготовкой к вступлению в ЕС на птичьих правах.