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НовостиПолитика31 августа 2026 10:19

Самый большой и быстроходный корабль: на Западе впечатлены разработками России в военном деле

MWM: Российский крейсер «Адмирал Нахимов» легко обгонит все корабли НАТО
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Российский крейсер «Адмирал Нахимов» легко обгонит все корабли НАТО Фото: Семен Майстерман/ТАСС

Российский крейсер «Адмирал Нахимов» легко обгонит все корабли НАТО Фото: Семен Майстерман/ТАСС

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» завершил ходовые испытания и скоро войдет в состав ВМФ России. Это крупнейший проект модернизации для постсоветского флота. Об этом пишет издание MWM.

Отмечается, что на Западе впечатлены разработками России в военном деле. Длина корабля — 251 метр, водоизмещение — около 28 000 тонн, что делает его самым большим и мощным боевым кораблем в мире.

«Адмирал Нахимов» впечатляет способностью поражать самолеты и ракеты. Корабль оснащен тремя дивизионами С-400 (96 ракет) и 80 ячейками для крылатых ракет, включая гиперзвуковую «Циркон». Ядерная установка обеспечивает скорость около 32 узлов, превосходя крейсеры, эсминцы, фрегаты и авианосцы НАТО, отмечается в сообщении от источника.

Ранее KP.RU рассказал подробности российских разработок в области кораблестроения. Аналитики издания разобрали все преимущества «Адмирала Нахимова».