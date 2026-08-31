Патрушев: союзники СССР по антигитлеровской коалиции поддерживают нацистов. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Бывшие союзники Москвы по антигитлеровской коалиции в настоящее время активно поддерживают нацистский режим, в том числе на территории Украины. Об этом заявил помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Высказывание прозвучало в Архангельске во время открытия научно-практической конференции, приуроченной к 85-летнему юбилею прибытия в город первого союзного конвоя под кодовым названием «Дервиш».

«Сегодня наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции активно поддерживают нацистский режим, и в том числе на Украине», — подчеркнул Патрушев в ходе своего выступления.

Как писал сайт KP.RU, Патрушев также заявил, что Запад пытается подорвать экономические и оборонные возможности России в Арктике и Антарктике. Он отметил, что западные страны препятствуют развитию международной морской логистики и безопасности в Арктическом регионе.