Федоров вновь не явился на заседание комиссии по делу о коррупции Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что экс-министр обороны Украины Михаил Федоров вновь не явился на заседание парламентской комиссии по расследованию коррупции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на 4 сентября вызываются представители Фонда Восточная Европа на заседание ВСК. Он ответил, что Комиссия считает целесообразным понять факты бронирования и работы господина Федорова в фонде.

Гончаренко* отметил, что Федоров на заседание ВСК не явился и никакого ответа не предоставил. Он подчеркнул, что комиссия расценивает это, как неуважение к парламенту.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов