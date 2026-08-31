От Сахалина до Чукотки: 1 млн дальневосточников ежемесячно посещают точки ВТБ на Почте

На Дальнем Востоке ежемесячная посещаемость отделений Почты России, где представлены продукты и услуги ВТБ, достигла 1 млн человек. Сегодня финансовая организация присутствует в макрорегионе на площадке 1,6 тыс. почтовых отделений с агентской сетью, а также располагает 169 собственными окнами. Такие данные в преддверии Восточного экономического форума — 2026 сообщил заместитель президента—председателя правления банка Георгий Горшков.

Интеграция банковского сервиса в почтовую инфраструктуру открыла доступ к современным финансовым инструментам для жителей самых удаленных территорий. В их числе — Оха (Сахалин), Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край), Певек (Чукотка) и Оссора (Камчатка). Местные жители теперь могут решать финансовые вопросы без необходимости выезжать в крупные города.

Анализ предпочтений показывает, что в точках банка на Почте стабильно лидируют операции по оформлению дебетовых карт, открытие вкладов, обслуживание зарплатных проектов, выпуск кредиток и переводы пенсионных начислений.

«Сегодня только ВТБ обладает почтовой инфраструктурой, способной покрыть всю страну – до самых отдаленных поселков, — подчеркнул Георгий Горшков. - Мы будем расширять число продуктов и услуг на Почте, делая банковское обслуживание еще более доступным для каждого клиента, независимо от места его проживания».

В масштабах России после завершения юридического присоединения Почта Банка сеть продаж банка, работающая через почтовые отделения, объединяет почти 23 тыс. точек связи и 2,3 тыс. локаций с банковскими сотрудниками. Эта инфраструктура охватывает 14 тыс. населенных пунктов, где суммарно проживает 125 млн россиян.