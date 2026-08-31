Суд признал запрещенной информацию о продаже и аренде банковских карт россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд запретил распространять в России информацию о продаже и аренде чужих банковских карт. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Нарушения выявила Чертановская межрайонная прокуратура во время проверки интернет-ресурсов. На обнаруженных сайтах пользователям предлагали купить банковские карты третьих лиц либо передать собственные карты в аренду в обход установленных правил их использования.

После проверки прокуратура направила в суд административный иск с требованием признать размещенные материалы запрещенными к распространению на территории России. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. В ведомстве подчеркнули, что речь идет именно об информации, позволяющей организовать передачу банковских карт посторонним лицам.

Ранее в Тамбовской области полицейские задержали трех молодых людей за передачу своих банковских карт мошенникам. По данным МВД, двое 17-летних студентов и 19-летний житель региона оформили карты и за вознаграждение предоставили их третьим лицам. В отношении фигурантов возбудили уголовные дела.