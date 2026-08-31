Владимир Якушев: Подготовка к 1 сентября в стране проходит в системном режиме

Владимир Якушев и Александр Моор осмотрели новую школу, построенную в Тюмени в микрорайоне Ямальский-1. Фото: ER.RU.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев приехал в Тюмень с рабочим визитом. Вместе с секретарем регионального отделения партии, губернатором Александром Моором он осмотрел новую школу, построенную в микрорайоне Ямальский-1. Объект полностью готов к работе: 1 сентября ученики сядут за парты, и начнутся занятия.

Четырехэтажное здание площадью в 21 тысячу квадратных метров, построенное в рамках Народной программы «Единой России», рассчитано на 1200 детей. Школа получилась просторной и комфортной: в ней разместились учебные классы с новейшим оборудованием, уютные холлы, два спортивных зала, библиотека, актовый зал на 430 мест и столовая на 600 мест.

Вокруг здания оборудовали спортивные площадки для занятий физкультурой, игровые зоны, а также уютные пространства для отдыха.

По словам Владимира Якушева, подготовка к 1 сентября в стране проходит в системном режиме. Все школы, которые были недавно построены или отремонтированы, приступят к занятиям в начале учебного года. Даже в тех немногочисленных случаях, когда подрядчики не уложились в срок, работы будут завершены в течение одной-двух недель.

«В основном страна готова ко Дню знаний, и все учебные заведения, которые должны быть введены в строй после завершения строительства или капитального ремонта, начнут работу. В Тюменской области тоже все идет в плановом режиме, никаких сбоев нет», - отметил Владимир Якушев.

Александр Моор рассказал, что 1 сентября в регионе начнут работу четыре больших школы. Три из них расположены в Тюмени, одна - в Тюменском округе. Еще две современных модульных школы откроются в муниципалитетах в рамках программы замены деревянных школьных зданий.

Образовательные объекты в Тюменской области возводятся с использованием механизма государственно-частного партнерства, когда компании-застройщики софинансируют строительство социальных объектов. Александр Моор отметил, что в таком формате в новых жилых кварталах столицы региона строятся еще две новых школы.

Владимир Якушев также посетил Тюменскую станцию скорой медицинской помощи, открывшуюся после капитального ремонта. Ее реконструкция проводилась в рамках Народной программы «Единой России». Станция обслуживает более 1 миллиона пациентов - жителей Тюмени и ближайших округов.

Во время капитального ремонта здание модернизировали и создали комфортные условия для работы персонала. На станции оборудовали пять рабочих мест диспетчеров «03» и четыре рабочих места для сотрудников Территориального центра медицины катастроф. Помещение оснастили новейшей техникой, в том числе здесь появилась видеостена с мониторами, позволяющая в режиме реального времени координировать действия бригад скорой помощи. Кроме того, в здании оборудовали комнаты отдыха для сотрудников станции.