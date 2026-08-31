Школы Киева первую неделю будут работать в очно-заочном формате из-за тревог Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Школы Киева в начале сентября будут работать в очно-заочном формате из-за многочасовых воздушных тревог. Об этом сообщили в горсовете.

«Первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате, в то же время учебные заведения должны быть готовы оперативно изменять формат обучения в зависимости от ситуации», — отмечается на официальном сайте ведомства.

Ранее KP.RU рассказал, что это не единственная проблема, которая встает в сфере образования на Украине. Отмечается, что рождаемость в стране катастрофически снижается. Эксперты заявляют, что уже к 2032 году число первоклашек снизится до 40% от нынешнего показателя. А власти Украины ничего не делают, чтобы избежать демографической ямы.