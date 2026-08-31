Алиев встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время саммита лидеров стран СНГ, осень 2024 г. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

«В столице Киргизии Бишкеке проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — сказано в сообщении.

Пашинян также опубликовал видео с переговоров. На кадрах лидеры двух стран пожимают друг другу руки. Встреча состоялась в рамках мероприятий саммита ШОС, который проходит в Бишкеке 31 августа — 1 сентября.

Ранее сообщалось, что у президента России Владимира Путина в рамках саммита ШОС в Бишкеке запланированы девять двусторонних встреч, в том числе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, иранским коллегой Масудом Пезешкианом и другими лидерами.