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НовостиЗдоровье31 августа 2026 11:00

Эта поза во сне может навредить позвоночнику: предупреждение врача

Врач Артищев: сон на животе может вызвать хроническое напряжение шеи
Анастасия ПИГИНА
Поза для сна на животе повышает нагрузку на позвоночник.

Поза для сна на животе повышает нагрузку на позвоночник.

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Сон в некоторых позах может создавать дополнительную нагрузку на позвоночник и мышцы. Врач, ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев рассказал, почему привычное положение во время сна может негативно влиять на самочувствие. Об этом пишет NEWS.ru.

«Сон на животе – самый разрушительный. Чтобы дышать, вам приходится поворачивать голову на 90 градусов вбок. Это вызывает скручивание шейных позвонков, спазм грудино-ключично-сосцевидной мышцы и сдавление позвоночной артерии, питающей мозг», – пояснил врач.

По словам Артищева, постоянное напряжение может способствовать появлению болей в шее и головных болей. Специалист также отметил, что позвоночнику необходимы движение и нормальное распределение нагрузки даже во время отдыха.

Не самой удачной врач считает и позу эмбриона. Она может ограничивать движение диафрагмы, ухудшать лимфоток и провоцировать утренние отеки. Слишком высокая подушка в таком положении способна дополнительно перегружать шею и плечевой пояс.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов предупредил, что регулярный сон продолжительностью более 10 часов может быть связан с нарушениями здоровья и иногда указывать на патологические состояния.