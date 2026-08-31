Зачем спать на шелковой наволочке: дерматолог раскрыла пользу

Шелковые наволочки могут быть полезны людям с медленным ростом волос. Фото: kapinon.studio / Shutterstock / Fotodom

Шелковые наволочки могут быть полезны для волос, поскольку уменьшают трение во время сна и помогают снизить ломкость и спутывание. Дерматолог-косметолог, диетолог и инфекционист Марият Мухина рассказала, кому такая ткань особенно пригодится и почему она не способна избавить от морщин. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Если наращенные волосы искусственные и электризуются, то шелк снимает статическое электричество как с волос, так и с кожи тела», – заявила Мухина.

По словам специалиста, шелковые наволочки могут быть полезны людям с медленным ростом волос, при алопеции, а также тем, кто отращивает волосы. Гладкая ткань меньше травмирует волосы и препятствует их спутыванию.

При этом рассчитывать на выраженный омолаживающий эффект не стоит. Шелк может немного уменьшить трение и потерю влаги кожей, но убедительных доказательств его способности предотвращать морщины нет. На состояние кожи гораздо сильнее влияют возраст, потеря коллагена, мимика и воздействие ультрафиолета.

Ранее специалисты рассказали, почему у одних людей волосы быстро достигают нужной длины, а у других годами не отрастают ниже плеч. Они объяснили, какие физиологические факторы могут влиять на рост волос.