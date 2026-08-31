Песков: РФ примет меры для противодействия провокациям Европы в ходе выборов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Все необходимые меры для противодействия провокационным устремлениям Европы в отношении выборов в Государственную думу будут приняты. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что избирательная кампания перед осенними выборами идет на полной скорости.

«Что касается провокационных устремлений, они были, есть и будут. Нам в этом плане опыта не занимать. Поэтому все, кому должно, будут принимать необходимые меры», - сказал Песков.