Путешественник Шульц доехал до Новосибирска на складном велосипеде из Москвы

Илья Шульц отправился из Москвы на Дальний Восток на складном велосипеде. Фото: ТГ-канал «Илья Шульц | Дорога к восходу»

Путешественник Илья Шульц доехал до Новосибирска на складном велосипеде, стартовав из Москвы. За три месяца он преодолел около 3800 километров в рамках благотворительного проекта «Дорога к восходу» и собрал более 250 тысяч рублей для детского хосписа «Дом с маяком». В Новосибирске он пробыл всего один день и продолжил путь, сейчас он находится в Томске, сообщает КП-Новосибирск.

Илья родился в Сарове, работал музыкантом, контент-менеджером и журналистом. Идея проекта пришла после пешего перехода Москва — Санкт-Петербург в 2023 году. Складной велосипед он выбрал потому, что на нём ещё никто не проезжал этот маршрут. В день он старается проезжать не меньше 80 километров. Ночует в палатке, у местных жителей или в хостелах. Самое сложное — встречный ветер, дожди и плотный трафик грузовиков.

— Физически тяжело просто каждый день крутить педали. Большие нагрузки, трудно ехать, погода, когда плохая. Встречный ветер очень сильно выматывает, — признается Илья. — Морально выматывает то, что каждый день ты это делаешь. Едешь в определенном напряжении, потому что по трассе все-таки ехать опасно.

За время путешествия Илья встречал много интересных людей, хотя в Сибири, по его словам, стали реже приглашать на ночлег. Сейчас он размышляет, продолжать ли путь, так как конечной точки в проекте не было заявлено. Решение пока не принято.

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