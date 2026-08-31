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НовостиОбщество31 августа 2026 11:19

Путешественник Шульц доехал до Новосибирска на складном велосипеде из Москвы

За три месяца он преодолел около 3800 километров
Дарья СИДОРЕНКО
Илья Шульц отправился из Москвы на Дальний Восток на складном велосипеде. Фото: ТГ-канал «Илья Шульц | Дорога к восходу»

Илья Шульц отправился из Москвы на Дальний Восток на складном велосипеде. Фото: ТГ-канал «Илья Шульц | Дорога к восходу»

Путешественник Илья Шульц доехал до Новосибирска на складном велосипеде, стартовав из Москвы. За три месяца он преодолел около 3800 километров в рамках благотворительного проекта «Дорога к восходу» и собрал более 250 тысяч рублей для детского хосписа «Дом с маяком». В Новосибирске он пробыл всего один день и продолжил путь, сейчас он находится в Томске, сообщает КП-Новосибирск.

Илья родился в Сарове, работал музыкантом, контент-менеджером и журналистом. Идея проекта пришла после пешего перехода Москва — Санкт-Петербург в 2023 году. Складной велосипед он выбрал потому, что на нём ещё никто не проезжал этот маршрут. В день он старается проезжать не меньше 80 километров. Ночует в палатке, у местных жителей или в хостелах. Самое сложное — встречный ветер, дожди и плотный трафик грузовиков.

— Физически тяжело просто каждый день крутить педали. Большие нагрузки, трудно ехать, погода, когда плохая. Встречный ветер очень сильно выматывает, — признается Илья. — Морально выматывает то, что каждый день ты это делаешь. Едешь в определенном напряжении, потому что по трассе все-таки ехать опасно.

За время путешествия Илья встречал много интересных людей, хотя в Сибири, по его словам, стали реже приглашать на ночлег. Сейчас он размышляет, продолжать ли путь, так как конечной точки в проекте не было заявлено. Решение пока не принято.

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