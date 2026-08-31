РФ предложила G20 создать единую сеть для борьбы с трансграничным мошенничеством Фото: REUTERS.

Российская делегация на встрече заместителей министров финансов и глав центробанков стран G20 в американском Эшвилле выдвинула предложение о формировании международной сети оперативных контактов.

Как заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, современные преступники активно пользуются цифровыми инструментами, перемещая похищенные средства через границы, поэтому национальные финансовые системы не должны быть разобщены. Новая структура призвана обеспечить молниеносный обмен данными о подозрительных транзакциях, их оперативную блокировку и мониторинг движения активов между юрисдикциями.

В рамках обмена опытом российский представитель презентовал комплексный пакет законов «Антифрод 2.0». Он подчеркнул, что ключевым фактором успеха в пресечении киберпреступлений является скорость реагирования. В качестве успешного примера приведена действующая в России практика Росфинмониторинга, способного приостанавливать сомнительные операции в том числе по запросам зарубежных ведомств.

Помимо трансграничной безопасности, участники встречи затронули тему внедрения искусственного интеллекта. Чебесков указал на сохраняющийся парадокс, согласно которому локальная эффективность ИИ пока не трансформируется в масштабный рост производительности на уровне национальных экономик. Для преодоления этого разрыва необходим переход к системным моделям, глубоко интегрированным в реальные бизнес-процессы. Диалог финансовых лидеров «двадцатки» продолжится на профильной министерской встрече.

Напомним, в июне этого года президент России Владимир Путин подписал пакет законов «Антифрод 2.0». Сайт KP.RU рассказывал о десяти главных мерах, которые защитят россиян от телефонных и кибермошенников.