Минздрав назвал Чечню самым трезвым регионом России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Чечне люди пьют меньше всего алкоголя в России - регион занял первое место по минимальному потреблению спирта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

Согласно информации министерства, в июле 2026 года потребление чистого спирта в Чечне составило 0,02 литра этанола на одного человека. В тройку лидеров также вошли Ингушетия и Дагестан, где эти показатели достигли 0,62 и 0,88 литра на жителя соответственно.

Также регионами с самым низким потреблением алкоголя стали: Кабардино-Балкария (2,05 литра), Карачаево-Черкесия (2,71 литра), Ставропольский край (3,45 литра).

Ранее KP.RU сообщил, что с 1 сентября 2026 года в шести населённых пунктах Приангарья будет введён полный запрет на розничную продажу алкогольных напитков.