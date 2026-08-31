Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.

«Отдельно Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски и в оперативном порядке принимать меры для недопущения дефицита топлива.

Ранее сайт KP.RU писал, что московское областное Управление Федеральной антимонопольной службы завело уголовное дело в отношении сети АЗС "Трасса". Специалистами зафиксированы признаки монопольно высоких цен на топливо.