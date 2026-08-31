В ЦБ назвали причины роста наличных в обращении Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Рост объема наличных денег в обращении в первом полугодии 2026 года превысил показатели за аналогичные периоды 2024–2025 годов. Как следует из проекта основных направлений денежно-кредитной политики Центробанка РФ, такая динамика обусловлена снижением ставок по депозитам.

Дополнительным фактором стало стремление граждан сформировать финансовую подушку безопасности на случай возможных технических перебоев с безналичной оплатой.

В регуляторе отмечают, что увеличение спроса на наличные заставляет коммерческие банки активнее привлекать ликвидность через корреспондентские счета. Тем не менее, этот процесс признан естественным следствием экономического роста.

Несмотря на локальное увеличение спроса, доля наличных в общей структуре денежной массы составляет около 15%, тогда как пять лет назад этот показатель достигал 20%. В Центробанке РФ подчеркнули, что текущие изменения полностью укладываются в долгосрочный тренд на снижение доли наличных расчетов.

Как писал сайт KP.RU, в Центробанке РФ также сообщили о планах удерживать инфляцию на уровне около 4%. Возможно снижение ориентира, но только после оценки экономических условий.