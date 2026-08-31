Неотнатолог Сигова: детям до двух лет нельзя давать сладкое Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ассистент кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского университета Юлия Сигова ответила, до какого возраста детей нужно ограничивать в сладком.

По словам врача, универсальной нормы не существует, но до двух лет лучше ограничивать потребление магазинных сладостей. При этом, родители могут побаловать ребенка домашним пирогом или сырниками.

Важно учитывать общее количество свободных сахаров, которое ребенок получает за день. Это сахар, добавленный в продукты и напитки, в сиропах, меде, фруктовых соках.

Рацион маленького ребенка очень ограничен, и каждая ложка должна нести пользу, а не пустые калории.

- В этом возрасте еще и формируется вкус. Но при этом приготовленный домашний пирог, сырники с незначительным добавлением сахара и не слишком часто, конечно, можно отведать. Но только домашние, - сказала врач в беседе с NEWS.ru.

Неонатолог так же не рекомендует опираться на надписи на упаковке «без добавленного сахара».

Например, соки содержат очень мало клетчатки и не обеспечивают должного насыщения. Она призвала выбирать натуральные фрукты.

А чтобы родителям было понятно по нормам потребления сахара, врач рекомендовала не превышать в рационе ребенка 25 г. сахара – это порядка пяти чайных ложек. Для младших детей эту норму стоит сократить еще больше.

- Сахар прячется в сладких йогуртах и творожках, хлопьях, печенье, соусах, соках и напитках, — заключила Сигова.