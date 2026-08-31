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НовостиОбщество31 августа 2026 12:12

Роза Сябитова раскрыла главный секрет крепкого брака

Роза Сябитова: крепкие браки только у тех, кто выбирает семью, а не себя
Елена АКИМОВА
Роза Сябитова раскрыла главный секрет крепкого брака

Роза Сябитова раскрыла главный секрет крепкого брака

Фото: из соцсетей.

Главная сваха страны Роза Сябитова рассказала, что на самом деле определяет прочность брака и делает союз прочным и долговечным.

По словам главной свахи страны, секрет прост: готовность ставить интересы семьи выше собственных и традиции являются ключом в этом вопросе. Именно умение проявлять ответственность за партнера и двигаться водном направлении приводят к успешным союзам.

При этом сваха отметила, что за 33 года в брачном бизнесе она научилась разделять людей на две категории: первая держится за брак, и здесь неважно, в каком возрасте они женятся.

Такое поведение обусловлено воспитанием, традициями, характером. В вторая – те, кто выбирают себя и не готовы работать ради отношений.

- Ведь брак подразумевает ответственность и разумную жертвенность, когда интересы семьи ставятся выше собственных, – рассказала Сябитова Абзацу.

Сваха добавила, что самые крепкие союзы там, где сходятся люди, готовые хранить и беречь семейный союз.