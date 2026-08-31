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НовостиПолитика31 августа 2026 12:15

Путин сделал заявление о безвизовом режиме с Китаем: что сказал президент

Путин: РФ готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу
Вениамин ЗАХАРОВ
Путин: РФ готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу

Путин: РФ готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу

Фото: REUTERS.

Российская Федерация готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти Китая и России высоко оценивают результаты действующего соглашения о безвизовых поездках. По мнению официального Пекина, этот режим уже сыграл заметную положительную роль в двусторонних отношениях.