Во Франции недовольны нынешним правительством: всё из-за отношений с Россией Фото: Global Look Press/Vincent Isore

Бывший глава французского правительства Франсуа Фийон заявил, что нынешние власти республики совершают серьезную ошибку, полностью сворачивая каналы общения с Российской Федерацией. По мнению политика, такое решение лишь усугубляет напряженность и лишает стороны возможности искать компромиссы. Эту информацию политик озвучил в беседе с ведущими подкаста Legend.

Франсуа Фийон напомнил, что в бытность его премьерства (с 2007 по 2012 год) Россия и Франция вели весьма продуктивный экономический диалог. Ярким примером он назвал приход банка Societe Generale на российский рынок, а также успешную работу компании Renault, которая помогла вывести «Автоваз» в число флагманов отечественного автопрома. Экс-премьер подчеркнул, что разрыв этих связей не принес выгоды ни одной из сторон.

Между тем в Кремле не раз заявляли, что Москва по-прежнему остается открытой для делового партнерства. Президент России Владимир Путин подтвердил, что страна готова к возобновлению сотрудничества, если европейские государства примут такое решение. Глава государства отметил, что российская сторона не чинит препятствий и ждет конструктивных шагов от западных коллег.