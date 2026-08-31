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НовостиЭкономика31 августа 2026 12:31

Заботкин: Вклад дефицита бензина в инфляцию в России будет ясен позднее

Зампред ЦБ Заботкин заявил, что влияние ситуации с топливом на инфляцию пока не ясно
Сергей КУДРИН
Заботкин: Вклад дефицита бензина в инфляцию в России будет ясен позднее, фото: Иванова Диана

Заботкин: Вклад дефицита бензина в инфляцию в России будет ясен позднее, фото: Иванова Диана

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин считает, что пока досконально влияние ситуации с топливом на инфляцию оценить сложно. Эти данные, по его словам, будут "актуализированы в следующем опорном раунде".

"На сегодня у нас новых оценок нет. Они будут актуализированы в следующий опорный раунд, когда мы будем обновлять прогноз в октябре", - заявил Заботкин на пресс-конференции по единой государственной денежно-кредитной политике на 2027-2029 годы.

Таким образом зампред ЦБ ответил на вопрос, может ли ситуация с бензином добавить инфляции 1,5%.

Ранее KP.RU сообщил, что ситуация с бензином в России не повлияет на инфляцию и останется в пределах ожиданий. Так, по крайней мере, утверждал вице-премьер Александр Новак на Финансовом конгрессе ЦБ. Он был уверен, что колебания на топливном рынке не ускорят рост цен.