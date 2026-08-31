Украинские боевики остались без касок: тотальная коррупция убивает ВСУ Фото: REUTERS.

ВСУ недополучили десятки тысяч заказанных баллистических шлемов на фоне проблем в системе оборонных закупок Украины, которые Gazeta.ua связывает с коррупционными рисками. Об этом пишет украинское издание.

В центре публикации оказалась компания «Лидер НТЗ». Еще осенью 2025 года фирма имела всего двух сотрудников, убыточную финансовую историю и занималась непрофильной деятельностью. Затем у нее сменились владельцы и название, расширился перечень направлений работы, после чего компания получила оборонные заказы почти на 500 млн гривен.

Один из контрактов Агентство оборонных закупок заключило 15 января 2026 года. За 296 млн гривен подрядчик обязался поставить 40 тысяч полноразмерных баллистических шлемов. При этом производственные мощности компании заказчик проверил лишь спустя две недели после подписания соглашения.

Первую партию из 10 тысяч шлемов ожидали к 30 июня, однако к середине августа Минобороны Украины подтвердило получение только тысячи единиц. Таким образом, по первому этапу поставки не хватало девяти тысяч шлемов. Финальная передача всех 40 тысяч изделий предусмотрена контрактом на ноябрь.

«Если система оборонных закупок требует документы для галочки, проверяет заводы после подписания контрактов и неделями наблюдает за срывом поставок, не разрывая сделок — это уже не проблема одного подрядчика», — говорится в публикации.

При этом аванс компании не перечисляли — расчет должен производиться после фактической поставки продукции. Gazeta.ua отмечает, что к 13 августа заказчик также не расторг договор и не применил предусмотренные контрактом санкции. Госаудитслужба при проверке зафиксировала риск недостоверности предоставленных подрядчиком сведений, однако данных об уголовном деле из-за подделки документов не приводилось.

Немногим ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила о просроченных поставках вооружений для ВСУ на 17,6 млрд гривен, или более 390 млн долларов. По полученным ею от Минобороны Украины данным, поставщики получили бюджетные авансы, но часть боеприпасов, беспилотников и бронетехники не была передана армии в установленные сроки. Парламентарий также заявляла о проблемах с посредниками при оборонных закупках.