Заботкин: пространство для снижения ключевой ставки сузилось ещё в июле Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пространство для снижения ключевой ставки сузилось у Банка России ещё по итогам июльского заседания совета директоров. В дальнейшем регулятор будет принимать решения, оценивая всю совокупность факторов при принятии решения. Об этом 31 августа заявил заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Алексей Заботкин.

На пресс-конференции, посвящённой проекту основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, Алексей Заботкин отметил, что в дальнейшем решения будут зависеть от реальной ситуации, главная задача — вернуть инфляцию к 4% в 2027 году.

Ранее KP.RU писал, что эффект от решений по ключевой ставке в полной мере проявляется с задержкой в 3-6 кварталов. Об этом сообщил ЦБ. Текущая ставка — 14%, при благоприятных условиях до конца 2026 года, может снизиться до 13%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не дает прогнозов и подчеркивает, что регулятор принимает решение по ситуации.

В июле первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов объяснил, почему рынок регулярно ошибается в прогнозах: аналитики переоценивают продолжительность проинфляционных шоков, тогда как ЦБ способен выдержать паузу и не реагировать на временные всплески цен.