Адвокат Бадамшин: Уголовное дело блогера Ремесло могут рассмотреть в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дело блогера Ильи Ремесло о распространении фейков о российской армии направят для рассмотрения в суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, на текущей неделе планируется продление срока содержания Ремесло под стражей на 24 суток. После дело направится в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

"В случае утверждения последним уголовное дело будет направлено в суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", - рассказал защитник.

Как писал сайт KP.RU, 26 августа Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы об аресте блогера Ремесло.

Напомним, 17 июля суд арестовал блогера на 1 месяц 30 суток по уголовному делу. Ремесло был задержан правоохранителями в Петербурге. Его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотиву политической ненависти. Ремесло вину не признает.