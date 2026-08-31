Минфин напомнил россиянам о самозапрете на участие в азартных играх с сентября. Фото: ZR10/Shutterstock/Fotodom

С 1 сентября россияне смогут добровольно установить самозапрет на участие в азартных играх. Об этом напомнили в Министерстве финансов России.

Ограничение распространяется на казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы, в том числе на ставки через интернет. Подать заявление можно лично в любом МФЦ либо через портал «Госуслуги». Минимальный срок самозапрета составляет 12 месяцев, при этом самостоятельно отменить его раньше времени нельзя.

После внесения человека в специальный перечень организаторы азартных игр перестанут принимать от него ставки, выдавать фишки и заключать соглашения о выигрыше. Кроме того, ему нельзя будет направлять рекламу азартных игр. Сам реестр останется закрытым: доступ к нему получат организаторы игр, Единый центр учета переводов ставок и контролирующие органы.

«Благодаря принятым изменениям, которые вступают в силу с сентября, гражданин сможет самостоятельно отказаться от участия в азартных играх, а информация об этом будет учитываться организаторами игр», — рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Сведения должны попасть в перечень не позднее 12 часов после получения заявления. Исключиться из него можно после окончания выбранного срока либо не ранее чем спустя год, подав новое заявление через МФЦ или «Госуслуги».

Ранее «Комсомольская правда» подробно разбиралась в работе нового механизма. Самозапрет распространяется только на легальных организаторов азартных игр и не действует на зарубежные, нелегальные и «серые» площадки. Закон о новой системе был принят в конце 2025 года, а ее запуск назначен на 1 сентября 2026-го.