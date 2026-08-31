16-летняя девушка родила в больнице и выбросила ребёнка в мусорку: младенца спасла уборщица Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН. Перейти в Фотобанк КП

Шокирующий случай произошел в государственной больнице Эрдемли в Мерсине. Сотрудница уборочной службы обнаружила живого новорожденного в мусорном ведре больничного туалета. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

События развернулись 27 августа. Шестнадцатилетняя девушка обратилась в приемный покой вместе с матерью, жалуясь на боли в животе, однако, предположительно, разродилась прямо в уборной. После родов девушка оставила ребенка в мусорном баке, а затем сама была госпитализирована для дальнейшего лечения.

Находку сделала уборщица, которая немедленно сообщила о случившемся администрации. Малыша осмотрели врачи и поместили под наблюдение, его жизни ничто не угрожает. Вход матери и дочери в медучреждение подтверждается записями камер видеонаблюдения.

Прокуратуры Мерсина и Эрдемли инициировали проверку. После разбирательств Хей предъявили обвинение в покушении на убийство, и суд заключил ее под стражу. Ее мать отпустили под подписку о невыезде. Известно, что личность отца ребенка уже установлена, а расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, как в Сиднее местный житель обнаружил тело мертвого новорожденного мальчика в мусорном баке у многоквартирного дома. Его родителей пока найти не удалось.