ВТБ: Объемы кредитования рыбной отрасли за полгода выросли в три раза

ВТБ сообщил об устойчивом росте спроса на финансирование предприятий рыбной отрасли в сегменте среднего и малого бизнеса. За шесть месяцев 2026 года банк предоставил компаниям сектора 21,8 млрд рублей – в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом четверть выданных кредитов представители малого и среднего бизнеса направили на инвестиции в производство.

По словам члена правления ВТБ Руслана Еременко, львиную долю кредитов получили предприятия, работающие на Дальнем Востоке. На них приходится 72% всего объема средств, предоставленных банком компаниям рыбной отрасли. За полгода предприятия региона получили 15,6 млрд рублей.

«ВТБ участвует в реализации инвестиционных проектов для рыбопромышленных компаний, в том числе в рамках механизма инвестквот. И мы видим стабильный спрос на кредитные ресурсы со стороны предприятий, которые инвестируют в обновление флота, модернизацию производств и создание современной инфраструктуры. Дальний Восток — наш ключевой регион в этом сегменте», - рассказал Руслан Еременко в преддверии ВЭФ 2026.

Ранее в банке заявили о росте льготного финансирования туризма. За первые шесть месяцев 2026 года этот показатель превысил итог всего прошлого года: предприятия малого и среднего бизнеса получили 39 млрд рублей. Это на 39% больше объема средств, выданных по программе льготного финансирования туризма в 2025 году, когда объем заимствований составил 28 миллиардов рублей.

По условиям программы льготного кредитования предприятия туристической сферы могут использовать привлеченные финансы на строительство и модернизацию гостиничной инфраструктуры. Рост спроса на финансирование в банке связывают с устойчивым развитием отрасли и активной реализацией туристических проектов в регионах.