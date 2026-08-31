Назван простой продукт, который поможет справиться со стрессом

При стрессе стоит добавить в рацион листовую зелень. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тревога и стресс могут влиять не только на настроение, но и на пищевые привычки. Вместо сладостей в такой ситуации стоит обратить внимание на продукты, богатые магнием. Кандидат медицинских наук, заведующая отделением восстановительной медицины Галина Энгельгардт рассказала, как листовая зелень может поддержать организм при стрессе. Об этом пишет aif.ru.

«Самый простой способ восполнить магний – употребление листовой зелени. Если использовать зелень в рационе ежедневно, то можно снизить неблагоприятное воздействие хронического стресса», – отметила эксперт.

По словам Энгельгардт, при сильном напряжении потребность организма в магнии увеличивается, а его потери могут возрастать. Дефицит этого вещества способен усиливать раздражительность и тревожность, а также мешать организму расслабляться.

Источниками магния могут стать шпинат, руккола, мангольд, щавель, петрушка, укроп и капуста кейл. При этом специалист советует не злоупотреблять кофе, поскольку он может способствовать выведению магния из организма.

Ранее психиатр Мария Касперович объяснила, почему не стоит привыкать к постоянной тревоге. Такое состояние может мешать человеку вовремя обратиться за помощью.