Валерий Федоров рассказал о снижении тревожности россиян с весны Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что уровень тревожности среди россиян снизился по сравнению с весной и началом лета 2026 года. При этом он отметил, что беспокойство граждан остается существенно выше, чем в аналогичный период прошлого года, цитирует его KP.RU.

По словам главы ВЦИОМ, снижение тревожности связано с адаптацией населения к новым жизненным обстоятельствам. Федоров напомнил, что за последние полгода страна столкнулась с бензиновым кризисом, расширением зоны обстрелов со стороны ВСУ и логистическими проблемами после удара по крупнейшему маркетплейсу. Эти факторы, по его мнению, объясняют рост тревожности в годовом выражении. Однако люди нашли способы справляться с трудностями.

«Привычка свыше нам дана, замена счастию она», — процитировал классика глава ВЦИОМ, пояснив, что это обычный механизм приспособления к негативным изменениям. Сегодня россияне уже не паникуют, а действуют, используя наработанные лайфхаки и инструменты.

Федоров также провел параллель с пандемией коронавируса: во время первой волны реакция была острой, но ко второй волне люди стали воспринимать ситуацию спокойнее, так как понимали, что ее можно пережить. Так же, по его словам, происходит и сейчас.

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Ранее ВЦИОМ представил индекс цифрофобий: общий показатель тревожности в цифровой среде снизился на один пункт. При этом выросла тревожность в отношении ухудшения когнитивных навыков из-за использования искусственного интеллекта.