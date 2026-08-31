Николай Патрушев и Александр Цыбульский обсудили вопросы развития судостроения в Поморье

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

Помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Архангельск с рабочим визитом, приуроченным к 85-летию прибытия первого союзнического каравана «Дервиш».

В рамках поездки Николая Патрушева в Поморье состоялась встреча помощника президента с губернатором региона Александром Цыбульским, в центре которой оказались перспективы развития области как одного из ведущих морских и судостроительных центров страны. Диалог стал логичным продолжением системной деятельности по развитию Арктики, а также по использованию промышленного, интеллектуального и транспортного потенциала региона.

Особый акцент был сделан на состоянии судостроительной отрасли и обеспечению её квалифицированными кадрами. Учитывая масштабы производственного комплекса Северодвинска и амбициозные задачи, которые стоят перед индустрией, проблема подготовки инженеров и рабочих высокой квалификации приобретает стратегический характер. Обсуждались механизмы привлечения молодежи в профильные специальности и углубление партнерства между заводами и профессиональными учебными заведениями.

Значительный прогресс в подготовке кадров уже достигнут благодаря мартовскому соглашению между правительством области, Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом и САФУ. Этот документ нацелен на формирование мощного научно-образовательного кластера в Северодвинске. Здесь планируется создать научно-производственный центр для нужд предприятий Объединенной судостроительной корпорации и судоремонтных заводов. Базой для такого технологического рывка будет Институт судостроения и морской арктической техники САФУ, который уже давно поддерживает тесную кооперацию с отраслевыми предприятиями и готовит для них специалистов.

– Мы достаточно хорошо продвинулись в этом вопросе, видим пути дальнейшего взаимодействия. Я хотел бы попросить вас оказать нам содействие в поиске промышленных партнеров. Мне кажется, что когда мы создаем такой серьезный кластер по подготовке профессиональных кадров для судостроительной отрасли, очень важно, чтобы наши основные госкорпорации, которые отвечают за судостроение, я имею в виду в первую очередь ОСК, конечно, принимали в этом очень активное участие, – обозначил запрос на поддержку в привлечении индустриальных партнеров Александр Цыбульский.

Николай Патрушев и Александр Цыбульский также рассмотрели ход реализации стратегических инициатив Поморья, вопросы дальнейшего обустройства арктических территорий и укрепление позиций региона в воплощении государственной морской политики.

Отдельным блоком повестки стала работа над сохранением исторической памяти. Собеседники говорили о просветительских проектах, связанных с юбилеем «Дервиша», о необходимости продолжения исследований и увековечивании подвига моряков и жителей Поморья, которые в военные годы обеспечивали прием иностранных судов и грузов. Итогом встречи стало определение направлений дальнейшего сотрудничества по всем затронутым вопросам – от подготовки кадров и развития судостроения до реализации арктических программ и сохранения исторического наследия.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

Николай Патрушев и Александр Цыбульский приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Участникам Северных конвоев 1941–1945 гг.». Вместе с помощником президента и губернатором дань уважения героям Великой Отечественной войны отдали руководители региональных силовых структур и начальник Управления Президента по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков.

Памятник, созданный скульптором Сергеем Сюхиным в прошлом году, изображает корабль, пробивающий стену, символизирующую морскую блокаду. Бронзовая композиция напоминает о нечеловеческих условиях, в которых участники конвоев шли к берегам нашей страны под постоянной угрозой с воздуха и из-под воды. Мероприятия, посвященные 85-летию прихода «Дервиша», призваны напомнить о бессмертном подвиге моряков и трудовом героизме жителей военного Архангельска.