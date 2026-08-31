Новое оружие против любых беспилотников: что разработали в России для противодействия БПЛА

Рогаткин: В России разработали боевой лазер для поражения любых дронов Фото: REUTERS.

Новый российский лазерный комплекс способен уничтожать украинские беспилотные летательные аппараты на высоте, недоступной для снарядов переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщил военный корреспондент информационной службы "Вести" Александр Рогаткин, который лично оценил эффективность этой инновационной системы.

"Лазерный луч может поражать дроны на такой высоте, куда не добивают ни пулеметы, ни артиллерийские установки, ни ракеты ПЗРК… Этот лазерный комплекс может обнаруживать и сбивать как большие украинские беспилотники размером с Fire Point или Лютый, так и маленькие FPV-коптеры", - говорит Рогаткин.

Напомним, ещё в 2025 году на полигоне Северо-Запада России лазерная установка Laser Bazz, созданная в рамках проекта "Посох", успешно уничтожила FPV-дрон на расстоянии 500 метров за одну секунду. Испытательный образец мощностью 3 кВт показал высокую эффективность. Компания уже тогда работала над версией с мощностью 80 кВт для защиты военных объектов и инфраструктуры от атак дронов-камикадзе.

Однако отметим, что пока лазерные установки всё ещё дороги в производстве, громоздки, и в боевых условиях почти не используются. Впрочем, новые разработки, которые обещают быть куда более мобильными и простыми в изготовлении, могут перевернуть конфликт на Украине, выстроенный вокруг дронов.