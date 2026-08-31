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НовостиПолитика31 августа 2026 14:54

Моди сообщил Путину о поддержке Индией мирных усилий по Украине

Индия продолжит поддерживать мирные усилия по Украине и в будущем, заверил Моди
Сергей ГАПЧУК
Моди сообщил Путину о поддержке Индией мирных усилий по Украине

Моди сообщил Путину о поддержке Индией мирных усилий по Украине

Фото: REUTERS.

Нью-Дели поддерживает любые мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине и продолжит это делать. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.

"Мы регулярно обсуждали вопросы Украины. В прошлый раз, когда мы встречались, вы поделились со мной подробной информацией, обсудили все аспекты сложившейся ситуации", - сказал Моди.

По его словам, российскому лидеру известно, что Индия поддерживает все мирные усилия на этом треке. Нью-Дели продолжит это делать и в будущем, заверил индийский премьер.

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что Индия неизменно призывает к мирному урегулированию украинского конфликта и поддерживает все усилия в этом направлении.