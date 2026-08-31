Путин и Пашинян на полях ШОС в Бишкеке обсудят двусторонние вопросы. Фото kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу на полях саммита ШОС в Бишкеке, где обсудят вопросы двусторонней повестки. Об этом 31 августа, в понедельник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О предстоящей встрече Песков рассказал в беседе с журналистами информационной службы «Вести». Представитель Кремля отметил, что визит Никола Пашиняна в Бишкек проходит на фоне непростой повестки: в Армении проходят аресты оппозиционеров, а ранее звучали заявления о трансформации отношений между Ереваном и Москвой.

«Прекрасная возможность обсудить это на высшем уровне», — подчеркнул политик. Он также отметил, что Путин и Пашинян обсудят в том числе и упомянутые выше проблемные моменты.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Бишкеке донесет позицию России, в том числе по поводу намерения Еревана присоединиться к Евросоюзу. Песков подчеркнул, что каждый контакт с армянским лидером важен для Москвы, однако решение о своей судьбе армянская сторона примет самостоятельно.