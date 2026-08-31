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НовостиЭкономика31 августа 2026 15:01

Лихачев: «Росатом» планирует расширить строительство малых АЭС в Иране

Лихачев рассказал о планах «Росатома» в Иране
Людмила МИТРОХИНА
Глава «Росатома» Алексей Лихачев

Глава «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Росатом» планирует расширения стройки малых АЭС в Иране, а также строительство гигаваттных блоков. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Лихачев в общении с журналистами.

Также Лихачев отметил, что сотрудники «Росатома» вернутся в Иран на АЭС «Бушер». Планируется увеличить численность экспертов до 100 для оказания сервисных услуг.

Напомним, с обострением конфликта на Ближнем Востоке были эвакуированы российские сотрудники АЭС «Бушер» в Иране. Один из очевидцев рассказал о происходящем на станции. При этом отмечалось, что россияне до последнего не покидали стройку будущего блока атомной станции в Бушере. И это несмотря на огромное количество прилетов, ракеты и беспилотники взрывались неподалеку от АЭС.