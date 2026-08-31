Эксперт рассказал, как эффективно избавиться от мокриц

Мокрицы на самом деле не относятся к насекомым. Фото: Michal Ludwiczak / Shutterstock / Fotodom

Избавиться от мокриц в квартире помогут устранение протечек, заделка щелей и простые средства, которые найдутся на кухне. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что прежде всего необходимо убрать сырость и перекрыть вредителям доступ в помещение. Об этом пишет «Абзац».

«Результат может дать обычная поваренная соль, поскольку рассыпанная по сырым углам, она впитывает влагу и создает пагубную среду для мокриц. Еще можно применять смесь пищевой соды, красного перца и табака, которую разводят в теплой воде, наносят на темные влажные участки и смывают через несколько часов», – отметил эксперт.

Мокрицы на самом деле не относятся к насекомым – это наземные ракообразные, которые дышат жабрами. Поэтому в сухой среде они не могут нормально существовать и размножаться. Их появление в квартире может указывать на повышенную влажность, протечки или проблемы с вентиляцией.

Эксперт советует проверить трубы под раковиной и ванной, очистить вентиляционную решетку, а при необходимости установить вытяжной вентилятор с обратным клапаном. Щели возле стояков и плинтусов можно закрыть силиконовым герметиком.

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