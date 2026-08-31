Песков: Следует дождаться предложения Турции о посредничестве на Украине Фото: REUTERS.

Нужно дождаться инициативы по посредничеству Анкары в урегулировании конфликта на Украине. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зависит от того, что будет предложено нашими турецкими друзьями. Давайте дождемся этой встречи и поймем", - сказал официальный представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, 31 августа глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Дипломат отметил, что обеспечение безопасности прохождения судов остается большой проблемой не только для Черного моря, но и для глобальной продовольственной безопасности.

В ночь на 26 августа грузовой паром Lider Bordo Mavi, принадлежащий турецкой компании и ходящий под флагом Камеруна, подвергся атаке трех украинских дронов в Черном море. На борту произошел пожар, пятеро членов экипажа получили ранения.