Депутат Фомин: Киевский режим по-натовски прячет склады ВСУ среди жилых домов Фото: REUTERS.

Депутат Херсонской областной думы Александр Фомин заявил, что киевский режим размещает арсеналы Вооруженных сил Украины и строит военные заводы среди жилой инфраструктуры. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам парламентария, использовать мирных людей как «живой щит» — натовская технология, которую активно применяют функционеры киевского режима. Они прячут хранилища боеприпасов среди жилой застройки и размещают военные производства вблизи детских садов и школ.

«Делают это сознательно, понимая, что российская армия не воюет с гражданским населением», — подчеркнул Фомин.

Он назвал использование мирных людей в качестве «живого щита» нацистским методом с нотками западного прагматизма: потеряв миллионы долларов на уничтоженном военном заводе, Киев компенсирует это информационными атаками на Россию.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Зеленский признал факт размещения ВСУ складов с боеприпасами вблизи жилых домов и пообещал наказать виновных. При этом главарь киевского режима отказался признавать в этом собственную вину.