Как пережить дождливый сентябрь без хандры: ответ психолога

Дождливый сентябрь не повод отказываться от общения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением осени пасмурная и дождливая погода может отражаться на настроении и самочувствии, поэтому в этот период особенно важно сохранять привычный ритм жизни и не замыкаться в себе. Семейный психолог Галина Рейнталь рассказала, как поддержать эмоциональное состояние в дождливые дни. Об этом пишет NEWS.ru.

«В этот период особенно важно не уходить в социальную изоляцию. Приглашайте друзей, встречайтесь, ходите в гости. Живое человеческое общение — один из самых простых способов поддержать себя в пасмурный период», – заявила психолог.

По словам специалиста, осенью из-за сокращения светового дня и недостатка солнечного света некоторые люди могут столкнуться с сезонным снижением настроения. При этом осенняя хандра отличается от сезонного аффективного расстройства, при котором появляются также усталость, сонливость, проблемы с концентрацией и изменения аппетита.

Психолог посоветовала чаще общаться с близкими, гулять и обращать внимание на красоту осенней природы. Дома можно создать уютную атмосферу с помощью мягкого освещения, теплого пледа, любимых занятий и горячего чая. Если подавленное настроение сохраняется длительное время и начинает мешать повседневной жизни, стоит обратиться за помощью к специалисту.

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