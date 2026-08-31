Глава РФПИ раскрыл, как Россия обеспечивает продовольственную безопасность Индии

Дмитриев: РФ - главный поставщик удобрений Индии и обеспечивает продбезопасность Фото: REUTERS.

Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в Индию, тем самым она обеспечивает продовольственную безопасность страны. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Индия является надежным и хорошим партнером фактически во всех секторах. Она ценит то, что Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, фактически обеспечивая продовольственную безопасность Индии", - сказал он.

По его словам, у Москвы и Нью-Дели много совместных проектов, в том числе в фармацевтике, в технологической сфере. Россия считает, что именно в технологической сфере можно наращивать много инвестиций, подчеркнул Дмитриев.

Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года глава РФПИ указал, что товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных 70 млрд долларов, подчеркнув пятикратный рост с 2021 года. Он отметил, что Индия стала для России важнейшим торговым партнером. Дмитриев призвал российские компании активнее выходить на индийский рынок для увеличения своих доходов.