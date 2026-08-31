Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом он рассказал сам, написав соответствующее сообщение в своем Telegram-канале.

«Хороший телефонный разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Было детально и конструктивно», — говорится в сообщении от нелегитимного президента Украины.

Зеленский сообщил, что стороны обсуждают дату визита на Украину и проработку повестки дня. Команды останутся на связи для определения графика дальнейшей коммуникации.

До этого стало известно, что министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент провели переговоры. Отмечается, что представители государств обсуждали не только двусторонние отношения. В диалоге упоминалась ситуация на Украине. Не исключено, что министры обсудили так называемый «план Трампа».