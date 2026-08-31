Железняк: Нардепов Верховной рады могут перевести работать в укрытие Фото: REUTERS.

Верховную раду могут перевести работать в укрытие из-за воздушных тревог от постоянных ударов российской армии по Киеву. Об этом сообщил нардеп украинского парламента Ярослав Железняк.

"Наши источники… подтверждают, что один из вариантов (это не принятое решение) – это голосование в укрытии Верховной рады Украины, где народные депутаты будут использовать телефоны", - написал он.

По словам политика, парламентарии, которые подключатся по Wi-Fi к сети в Раде и пройдут авторизацию по своему логину, подтвердив присутствие на заседании, смогут проголосовать на пульте. После счетная комиссия должна будет это утвердить, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Железняк предрек главе киевского режима Владимиру Зеленскому проигрыш в случае проведения выборов на Украине. По его словам, украинское общество настроено на смену власти. Согласно его прогнозу, вне зависимости от того, кто станет конкурентом украинского главаря, победа во втором туре достанется "кому-угодно", но не Зеленскому.