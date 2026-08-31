Боевики «Азова»* могут быть причастны к похищению архимандрита УПЦ в ДНР. Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Боевики 3-й штурмовой бригады, сформированной на базе запрещенного в РФ «Азова»*, могут стоять за похищением архимандрита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Аввакума в Красном Лимане в ДНР. Об этом сообщил Телеграм-канал «Первый казацкий».

Напомним, в июне в Красном Лимане неизвестные в военной форме похитили архимандрита Аввакума из Свято-Покровского монастыря канонической Украинской православной церкви и вывезли его в неизвестном направлении. О его судьбе до сих пор ничего не известно. Как пишет «Первый казацкий», позже в монастырь снова пришли боевики и ограбили обитель.

Ранее стало известно, что к убийству насельника Варсонофия Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области могут быть причастны украинские боевики. Об этом со ссылкой на пост управляющего делами УПЦ митрополита Антония сообщило издание «Страна». Монаха зарезали ножом.

*Р ешением Верховного суда РФ украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена.