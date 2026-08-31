Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали и оскорбили на курорте Кюлунгсборн. Об этом сообщило агентство DPA.

Мерц посетил стенд ХДС, пообщался с гражданами через ограждения. В толпе на набережной кричали: «Подстрекатель к войне», «Пиноккио», «Отставка».

Пресс-поход канцлера не состоялся. Мерц ранее посетил рыбный ресторан и съел традиционный бутерброд с рыбой. Во вторник он поедет в Саксонию-Анхальт.

Напомним, гражданам ФРГ не нравится, что Берлин увеличивает численность армии. При этом Мерц часто говорит о возможной войне в 2030 году. Он призывает страну готовиться и уже сейчас начинать экономить. При этом явных угроз для Германии нет, власти ФРГ самостоятельно выбирают путь милитаризации и вливания больших сумм в вооружение.