Поддержка федерального центра меняет систему здравоохранения Камчатки

Фото: пресс-служба губернатора Камчатского края

Новые корпуса Камчатской краевой больницы стали результатом совместной работы региона и федерального центра. 28 августа работу флагманского медучреждения оценили министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Первый этап строительства уже изменил возможности краевой медицины. Больница получила современное оборудование и операционные, где проводят сложные хирургические вмешательства, включая кардио- и нейрохирургические операции, лапароскопию и операции на суставах. В новых корпусах установили более 700 единиц оборудования экспертного класса.

Для жителей края это означает, что больше медицинской помощи можно получить непосредственно на Камчатке. Доля пациентов, которые проходят полный цикл диагностики в регионе без поездок за его пределы, выросла на 30%.

Отдельное внимание на встрече уделили развитию телемедицины. Благодаря ей специалисты краевой больницы консультируют коллег из районов. За семь месяцев 2026 года они провели 854 такие консультации — больше, чем за весь 2025 год, когда их было 833.

Михаил Мурашко отметил вклад Ирины Яровой в развитие цифровых технологий в здравоохранении. По его словам, ее законодательные инициативы помогают совершенствовать нормативную базу для развития телемедицины. Сама Яровая подчеркнула необходимость обеспечить доступ к таким консультациям для жителей удаленных поселков Камчатки.

Еще одно направление, которое продвигает Яровая, — создание на одной площадке единого медицинского кластера с детской краевой больницей. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Проект уже включен в перспективный план строительства.

Параллельно регион готовится ко второму этапу строительства краевой больницы. Губернатор Владимир Солодов добился опережающего финансирования проекта. На 2026 год уже выделен первый миллиард рублей — эти средства позволят заключить контракт с единым подрядчиком и начать строительно-монтажные работы. Полное финансирование проекта предусмотрено федеральным бюджетом до 2030 года.

Развитие больницы стало частью более широкой федеральной работы по модернизации здравоохранения Камчатки. По данным Минздрава России, с 2021 года на обновление первичного звена в регионе было направлено более 4 млрд рублей. Сейчас реализуется второй этап программы, на который также предусмотрено около 4 млрд рублей.

Федеральное финансирование, поддержка законодательных инициатив и работа региональной команды позволяют Камчатке последовательно обновлять систему здравоохранения. Первый этап строительства уже дал практический результат для пациентов, а второй должен расширить возможности медицинской помощи в крае.