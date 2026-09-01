Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2026 6:00

На выставке Cosmoscow в Москве можно будет пройти экспресс-диагностику здоровья

Посетителей приглашают обследоваться на стенде столичной медицины
Ксения БОГДАНОВА
Всего за несколько минут посетители выставки смогут выяснить, на какие проблемы здоровья им стоит обратить особое внимание.

Всего за несколько минут посетители выставки смогут выяснить, на какие проблемы здоровья им стоит обратить особое внимание.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Гостей международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Москве с 4 по 6 сентября, ждет не только встреча с прекрасным. У посетителей выставки будет уникальная возможность проверить свое здоровье. Бесплатную экспресс-диагностику для всех желающих проведут на стенде московской медицины.

Каждый день в «Тимирязев Центре», где пройдет арт-ярмарка, будет открыто художественно оформленное пространство, объединяющее современные технологии, работы актуальных художников и короткий медицинский маршрут. Пройдя его, каждый сможет выяснить, на какие именно проблемы в организме стоит обратить внимание.

Основная задача стенда московской медицины – показать, что забота о себе – это обычный шаг, встроенный привычную городскую жизнь. Сделать его совсем нетрудно: в рамках программы «Московский чекап» павильоны экспресс-диагностики открылись на столичных бульварах. В них москвичи могут проверить свое здоровье во время прогулки по городу, не дожидаясь появления тревожных симптомов. Такой подход – часть столичной философии здорового образа жизни и долголетия.

На выставке Cosmoscow посетители стенда московской медицины смогут пройти биоимпедансный анализ: он оценивает состав тела, на основе которого даются рекомендации по режиму питания. Кроме того, гости арт-мероприятия попробуют нейрофитнес - уникальную технологию оценки и тренировки когнитивных функций. А после прохождения короткого опроса получат совет, на какие аспекты здоровья стоит обратить особое внимание.

На стенде также будет работать сервис GigaDoc от СберМедИИ: за несколько секунд он оценивает состояние здоровья человека по 17 показателям. В экспресс-диагностике задействованы технологии искусственного интеллекта, компьютерного зрения и дистанционной фотоплетизмографии. Сервис измеряет артериальное давление, проверяет эластичность сосудов, определяет уровень холестерина и гликированного гемоглобина, а также считывает показатели усталости и стресса. По итогам диагностики посетителям вручат пояснения к результатам и объяснят, как можно продолжить обследование в рамках программы «Московский чекап».

Экспресс-диагностика в павильонах здоровья не заменяет полноценного обследования, но это первый шаг к тому, чтобы задуматься о профилактике. Оценить состояние организма более подробно помогает «Московский чекап», который в июне этого года запустили в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

Ранее в столице прошла «Ночь в поликлинике». Новый городской проект организовали в рамках двух программ – «Лето в Москве» и «Московский чекап». В ночь с 22 на 23 августа и с 29 на 30 августа в столице работали десять поликлиник. Все желающие могли бесплатно пройти экспресс диагностику, проконсультироваться у специалистов и поучаствовать в мастер-классах. Кроме того, в поликлиниках прошли концерты, киносеансы и спортивные разминки.