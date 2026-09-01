На выставке Cosmoscow в Москве можно будет пройти экспресс-диагностику здоровья

Всего за несколько минут посетители выставки смогут выяснить, на какие проблемы здоровья им стоит обратить особое внимание. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Гостей международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Москве с 4 по 6 сентября, ждет не только встреча с прекрасным. У посетителей выставки будет уникальная возможность проверить свое здоровье. Бесплатную экспресс-диагностику для всех желающих проведут на стенде московской медицины.

Каждый день в «Тимирязев Центре», где пройдет арт-ярмарка, будет открыто художественно оформленное пространство, объединяющее современные технологии, работы актуальных художников и короткий медицинский маршрут. Пройдя его, каждый сможет выяснить, на какие именно проблемы в организме стоит обратить внимание.

Основная задача стенда московской медицины – показать, что забота о себе – это обычный шаг, встроенный привычную городскую жизнь. Сделать его совсем нетрудно: в рамках программы «Московский чекап» павильоны экспресс-диагностики открылись на столичных бульварах. В них москвичи могут проверить свое здоровье во время прогулки по городу, не дожидаясь появления тревожных симптомов. Такой подход – часть столичной философии здорового образа жизни и долголетия.

На выставке Cosmoscow посетители стенда московской медицины смогут пройти биоимпедансный анализ: он оценивает состав тела, на основе которого даются рекомендации по режиму питания. Кроме того, гости арт-мероприятия попробуют нейрофитнес - уникальную технологию оценки и тренировки когнитивных функций. А после прохождения короткого опроса получат совет, на какие аспекты здоровья стоит обратить особое внимание.

На стенде также будет работать сервис GigaDoc от СберМедИИ: за несколько секунд он оценивает состояние здоровья человека по 17 показателям. В экспресс-диагностике задействованы технологии искусственного интеллекта, компьютерного зрения и дистанционной фотоплетизмографии. Сервис измеряет артериальное давление, проверяет эластичность сосудов, определяет уровень холестерина и гликированного гемоглобина, а также считывает показатели усталости и стресса. По итогам диагностики посетителям вручат пояснения к результатам и объяснят, как можно продолжить обследование в рамках программы «Московский чекап».

Экспресс-диагностика в павильонах здоровья не заменяет полноценного обследования, но это первый шаг к тому, чтобы задуматься о профилактике. Оценить состояние организма более подробно помогает «Московский чекап», который в июне этого года запустили в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

Ранее в столице прошла «Ночь в поликлинике». Новый городской проект организовали в рамках двух программ – «Лето в Москве» и «Московский чекап». В ночь с 22 на 23 августа и с 29 на 30 августа в столице работали десять поликлиник. Все желающие могли бесплатно пройти экспресс диагностику, проконсультироваться у специалистов и поучаствовать в мастер-классах. Кроме того, в поликлиниках прошли концерты, киносеансы и спортивные разминки.