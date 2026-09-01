Лукашенко заявил о возвращении в мир прямой массированной военной агрессии Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что в современный мир «демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия».

По его словам, вызовы в сфере безопасности нарастают, а информационное, дипломатическое и финансово-экономическое давление, включая санкции, стало реалиями современности. Он отметил, что в арсенале ведущих держав находятся не только технологии цветных революций и гибридного воздействия, но и прямая военная сила.

Лукашенко призвал в ответ сформировать новую архитектуру безопасности в Евразии, а также создать общее пространство доверия и сотрудничества.

«Демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества», — приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Напомним, белорусский лидер на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности совместно преодолевать трудности. Он отметил, что говорил об этом ранее с представителями российского бизнеса и руководством регионов.